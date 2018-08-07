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07 Август, 2018


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Жители Петербурга испугались утечки газа на востоке города

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в: Новости
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На востоке Петербурге произошла утечка газа, специалисты горожан успокоили

Фото: pixabay.com

Работы на газопроводе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга перепугали местных жителей. В социальных сетях петербуржцы пожаловались на резкий запах газа, который появился на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников.

«По ходу Ржевка сейчас взлетит на воздух», — забеспокоились пользователи социальных сетей.

В пресс-службе ГРО «ПетербургГаз» горожан попросили не паниковать. На указанном объекте ведутся плановые работы под высоким давлением. При этом, никаких инцидентов утечки выявлено не было, пишет «Росбалт».

В организации добавили, что на участке «идет реконструкция, выполняется переключение на временяку». На самом газоснабжении жилых домов это не отразится.

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