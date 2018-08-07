Комитет по природопользованию наштрафовал на 1,4 миллиона рублей

Петербургский Комитет по природопользованию отчитался о работе за неделю

За минувшую неделю подведомственный Комитету по природопользованию Петербурга организации вывезли для утилизации более 3,5 кг опасных отходов.

За минувшие семь дней представители ведомства 29 раз выезжали на плановые обследования, замеряли количество паров ртути из разбитых термометров по 16 адресам, а также собрали с поверхности рек и прудов Северной столицы 55 кубометров отходов.

За неделю Комитет вынес 34 постановления об административных правонарушениях в отношении бизнесменов и юридических лиц. Общая сумма штрафов – 1,4 миллиона рублей, пишет «Мойка».