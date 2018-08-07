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07 Август, 2018


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Комитет по природопользованию наштрафовал на 1,4 миллиона рублей

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в: Новости
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Петербургский Комитет по природопользованию отчитался о работе за неделю

Фото: pixabay.com

За минувшую неделю подведомственный Комитету по природопользованию Петербурга организации вывезли для утилизации более 3,5 кг опасных отходов.

За минувшие семь дней представители ведомства 29 раз выезжали на плановые обследования, замеряли количество паров ртути из разбитых термометров по 16 адресам, а также собрали с поверхности рек и прудов Северной столицы 55 кубометров отходов.

За неделю Комитет вынес 34 постановления об административных правонарушениях в отношении бизнесменов и юридических лиц. Общая сумма штрафов – 1,4 миллиона рублей, пишет «Мойка».

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