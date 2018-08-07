В Петербурге нашли 200 га под новые парки и скверы

Перечень городских ЗНОП может существенно пополниться новыми объектами

Депутат ЗакСа Михаил Амосов провел масштабное обследование территорий города. По итогам кампании, народный избранник обнаружил более 370 участков, на которых можно разбить новые парки и скверы. Общая площадь наделов составляет почти 230 тысяч га.

Как напомнил Михаил Амосов, обеспеченность петербуржцев зелеными насаждениями далека от требований Генерального плана. Так, согласно закону, к 2018 году для Калининского района данный показатель составляет 16 кв. м. на человека, а в действительности равняется 10,3 кв. м.

«Город крайне заинтересован в создании новых парков и скверов, а также в сохранении существующих. Наши предложения позволят изменить плачевную ситуацию с недостаточным обеспечением жителей Калининского района зелеными насаждениями», — уверен парламентарий.

Отметим, перечень зеленых насаждений общего пользования, защищенных от застройки, определяется городским законом. Однако депутаты могут внести новый участок в охранный список только после того, как чиновники Смольного проведут инвентаризацию.