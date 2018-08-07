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07 Август, 2018


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ИКЕА и власти Ленобласти в октябре подпишут соглашение по развязке в Кудрово

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в: Новости
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ИКЕА подтвердила готовность вложить в развязку в Ленобласти 700 млн рублей

Власти Ленинградской области направила заявку в Росавтодор на получение технических условий на строительство дорожной развязки, которая свяжет будущий транспортно-пересадочный узел «Кудрово» (ТПУ «Кудрово») и Мурманское шоссе.

«Новая магистраль объединит ТПУ, магазин ИКЕА и часть федеральной трассы в единый комплекс, что позволит развести транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть города», — отметили в пресс-службе 47 региона.

Там напомнили, что развязка будет возводиться на условиях государственно-частного партнерства: на совещании в дорожном комитете представители компании ИКЕА подтвердили готовность инвестировать в проект до 700 млн рублей. В октябре советующее соглашение будет подписано между администрацией региона и шведской компанией.

Предполагается, что соглашение предусмотрит несколько этапов реализации всего проекта. В первую очередь будет утверждена планировка территории развязки, разрабатываемая по заказу ИКЕИ. После этого необходимо будет приступить к проектированию магистрали, что позволит в итоге определить итоговую стоимость всего проекта. Финансироваться каждый этап будет отдельно.

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