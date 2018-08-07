Осенью Ленобласть начнет искать участок для вестибюля станции метро «Янино»

Метро идет к жителям девяти крупных жилищных массивов в Янино

В конце июля КРТИ обратился к властям Ленинградской области с просьбой зарезервировать 25 га для депо «Янино» и двух вестибюлей одноименной станции метро Охтинско-Адмиралтейской линии, сообщили в областной администрации.

До 1 сентября 2018 года НИПИИ «Ленметрогипротранс» предоставит пожелания по размещению объектов и область начнет поиск пятен.

«Сейчас идут корректировки генерального плана Заневского городского поселения, куда входит Янино. Как только мы получим информацию от проектировщика метрополитена, мы дадим поручение разработчику поправок в генеральный план Янино отразить их в проекте», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. Согласование размещения депо и станции пойдет в рамках сотрудничества по развитию агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, станция «Янино» станет конечной на Адмиралтейско-Охтинской линии. Там будет располагаться 13 станций — «Двинская-1», «Площадь Репина», «Театральная-2», «Адмиралтейская-2», «Михайловская», «Чернышевская-2», «Суворовская-2», «Большеохтинская-2», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект», «Улица Коммуны» и «Янино». Достроят ветку. Согласно перспективному плану строительства подземки, к 2048 году.

Сейчас между соседними регионами в 2013 году подписано соглашение о развитии метрополитена, согласно которому Ленинградская область резервирует земельные участки для станций. В частности, участок для метро в Кудрово уже зарезервирован в рамках ТПУ Кудрово. Предпроект ветки будет готов к июлю 2019 года, на стройку подрядчик выйдет в 2022 году, первые пассажиры из Кудрово поедут в 2025 году.

В Янино ЦДС реализует проект комплексного освоения территории «Новое Янино», ведется достройка проблемного «Землянино». Повезет и жильцам ЖК Янинский каскад (1-2), ЖК Брусничный, ЖК Янинский, ЖК Янила Кантри, ЖК Янино парк, ЖК Новое Янино и ЖК Яркий.