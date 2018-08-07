В метро объяснили, почему на станции «Невский проспект» есть деревянные шпалы и дощечки

Деревянные шпалы скоро полностью пропадут из городской подземки

Многие пассажиры центральных станций городского метрополитена удивлены наличию в тоннелях деревянных шпал и гравия между ними. В пресс-службе метро пояснили, почему старинные конструкции до сих пор применяются. Впрочем, скоро от них полностью откажутся. Шпалы заменят на железобетонные. Пока что специфический запах от них объясняется креозотом– маслянистой жидкостью.

При этом все новые объекты метрополитена сразу оборудуются железобетонными конструкциями. «Что касается гравия и деревянных шпал на «Невском проспекте», то их можно было наблюдать в период ремонтных работ на станции, которые на данный момент уже завершены», — пояснили в пресс-службе.

Еще одна загадка – это дощечки между путями. «Это специальная опалубка. Дело в том, что процесс замены шпал – непростой и требует работ по укреплению пути: мотовозы подвозят ремонтной бригаде материалы и потом увозят демонтированные элементы. И хотя все эти работы осуществляются в ночное время, чтобы днём не закрывать станции для пассажиров, временные конструкции остаются на путях на нужный для ремонта срок и, бывает, попадаются пассажирам на глаза», — сообщили там.