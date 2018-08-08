Эксперты назвали города с самым удобным общественным транспортом

Москва и Петербург попали в рейтинг городов с самым удобным общественным транспортом

Аналитики компании Expert Market опубликовали рейтинг городов мира, в которых общественный транспорт наиболее удобен для пассажиров. Лидером перечня стала Ницца (Франция). Об этом пишет «Regnum».

В среднем жители этого города тратят на дорогу до работы и обратно около 40 минут в день.

Среди российских городов в списке есть Москва, где местные жители едут до работы и обратно 67 минут – это 47-й результат из всех. И Санкт-Петербург. Жители Северной столицы, как уверяют специалисты, добираются в оба конца на общественном транспорте 69 минут – это 59 метро в рейтинге.

Специалисты также учитывали соотношении стоимости проездного на общественно транспорте и общей средней суммы, которые получает один конкретный местный житель в среднем, добавляет агентство.