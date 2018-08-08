Более 10 кг запрещенного сыра нашли на Сытном рынке

В Петербурге в печь отправились еще 10 кг «санкционки»

На Сытном рынке в Санкт-Петербурга во вторник, 7 августа, побывали сотрудник Северо-Западного таможенного управления. Проверка выявила несколько килограмм запрещенных к ввозу в страну продуктов, сообщает телеканал «78».

Речь идет о продуктах животного происхождения, к примеру, молочке, сыре и масле. Запрещенным санкционным товаром торговали четыре точки на всем рынке Петроградского района города.

«Санкционку» изъяли. Теперь сыр отправят в печь, а нарушителей ждет возбуждение административных дел.