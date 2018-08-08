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08 Август, 2018


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Глава Минстроя: «мыльный пузырь» ипотечному рынку не грозит

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Дата:
в: Новости
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Владимир Якушев не видит оснований для нового кризиса на рынке ипотеки

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал о том, что не видит реальных оснований для возникновения так называемого «мыльного пузыря» на российском рынке ипотеке.

По данным министра, в 2018 году россияне набрали на 56,6% кредитов больше, чем в прошлом. В денежном выражении показатель вырос на 70%, сообщает «РИА –недвижимость».  

«Конечно, сейчас идут рассуждения некоторых аналитиков о том что будет очередной «мыльный пузырь», но если мы будем говорить о проценте ипотеки в ВВП, то он достаточно низок по сравнению с другими странами, даже с восточной Европой», — цитирует его агентство.

 

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