Глава Минстроя: «мыльный пузырь» ипотечному рынку не грозит

Владимир Якушев не видит оснований для нового кризиса на рынке ипотеки

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал о том, что не видит реальных оснований для возникновения так называемого «мыльного пузыря» на российском рынке ипотеке.

По данным министра, в 2018 году россияне набрали на 56,6% кредитов больше, чем в прошлом. В денежном выражении показатель вырос на 70%, сообщает «РИА –недвижимость».

«Конечно, сейчас идут рассуждения некоторых аналитиков о том что будет очередной «мыльный пузырь», но если мы будем говорить о проценте ипотеки в ВВП, то он достаточно низок по сравнению с другими странами, даже с восточной Европой», — цитирует его агентство.