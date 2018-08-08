В Петергофе у 4-х зданий-памятников отреставрируют фасады

Фасады исторических зданий в Петергофе впервые восстанавливают по обновленной программе капремонта

В Петергофе по обновленной программе капремонта ведут работы на фасадах 4-х зданий-памятников. Напомним, расходы на эти цели и саму возможность предусмотрели только в 2017 году. Речь, в частности идет о 3-х зданиях на Суворовской улице — дом 3 корпус 2, дом 5 корпус 2 и корпус 3 — входят в состав комплекса казарм лейб-гвардии Драгунского полка. Еще один памятник – это дом на Самсониевской улице, 7, построенный в 1840 году в стиле эклектики. Прежде в нем располагалась городская полиция Петергофа и пожарная часть.

Как напоминают в пресс-службе Петродворцового района, процедура ремонтно-реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия требует разработки научно-проектной документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также осуществление контроля за проведением ремонтно-реставрационных работ, включая научное руководство, технический и авторский надзор.