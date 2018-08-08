жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

08 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Петергофе у 4-х зданий-памятников отреставрируют фасады

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Фасады исторических зданий в Петергофе впервые восстанавливают по обновленной программе капремонта

фото: пресс-служба Петродворцового района

В Петергофе по обновленной программе капремонта ведут работы на фасадах 4-х зданий-памятников. Напомним, расходы на эти цели и саму возможность предусмотрели только в 2017 году. Речь, в частности идет о 3-х зданиях на Суворовской улице — дом 3 корпус 2, дом 5 корпус 2 и корпус 3 — входят в состав комплекса казарм лейб-гвардии Драгунского полка. Еще один памятник – это дом на Самсониевской улице, 7, построенный в 1840 году в стиле эклектики. Прежде в нем располагалась городская полиция Петергофа и пожарная часть.

Как напоминают в пресс-службе Петродворцового района, процедура ремонтно-реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия требует разработки научно-проектной документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также осуществление контроля за проведением ремонтно-реставрационных работ, включая научное руководство, технический и авторский надзор.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X