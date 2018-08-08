РПЦ получила штраф за торговый павильон в Колпино: а ранее настаивала но сносе ТЦ «Нева»

В приходе Свято-Троицкого собора в Колпино были уверены, что на торговый павильон разрешительная документация не нужна

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала штраф приходу Свято-Троицкого собора в Колпино. За отсутствие разрешение на земляные работы, информационного щита и ограждений стройплощадки РПЦ наказали рублем на 300 тысяч. Кроме того, у служителей культа не было ордера ГАТИ.

Как сообщает «Фонтанка», постановление о вынесенном штрафе вступило в силу 3 августа этого года. В приходе посчитали, что могут начаться строительство без документации и в отсутствие ограждений, так как сам город передал надел в аренду.

Благоустройство пока не восстановлено. Однако РПЦ и не оспаривает постановление о штрафе. Примечательно, что в самом Свято-Троицком соборе до этого ранее настаивали на сносе ТЦ «Нева». Сейчас вопрос о демонтаже объекта решается. На месте ТЦ РПЦ хочет возвести храм.