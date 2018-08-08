СМИ: гостиницу «Охтинская» хотят продать за 1,5 млрд рублей

Гостиница «Охтинская» ждет нового владельца

Компания «Династия- недвижимость» занимается продажей гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной рядом с несостоявшимся ОДЦ «Охта-центр». По оценкам участников рынка, стоимость актива может составлять до 1, 5 млрд рублей, сообщает ДП.

Продаются, в частности, две компании. Одна владеет непосредственно гостиницей и наделом, на котором располагается строение. Вторая занимается управлением комплекса.

Генеральный директор гостиницы «Охтинская» Светлана Шустова информацию комментировать отказалась

Как рассказал изданию вице-президента Российской гостиничной ассоциации, генеральный директор Cronwell Management Ltd. Алексей Мусакин, гостиница несколько лет назад была капитально отремонтирована. В связи с этим, больших вложений при покупке не потребуется.