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09 Август, 2018


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В Петербурге начинают расти утренние пробки

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в: Новости
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Утренние пробки в Петербурге становятся все длиннее

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге начинают увеличиваться автомобильные пробки. В четверг, 9 августа, максимальная загруженность трасс составила 6 баллов. До этого дня заторы отметку в 4 «желтых» балла не превышали.

По данным «Яндекс.Пробок», утром сложнее всего было проехать по Народной улице к Московскому вокзалу, а также по Заневскому проспекту и проспекту Культуры.

В 11 часам утра в Петербурге пробки «упали» до отметке 4 балла. Как пишет «Фонтанка», это все равно высокий показатель. Обычно в это время суток «Яндекс» показывает 3 балла.

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