В Петербурге может появиться новый тоннель под Невой

ВСД «нырнет» под землю новым тоннелем

Власти Северной столицы принципиально определились с трассировкой ВСД. В настоящее время дорабатывается лишь участок между Ладожским вокзалом и исправительно-трудовым учреждением, который нужно согласовать со службой исполнения наказаний. Об этом рассказал глава КРТИ Сергей Харлашкин в студии @gorodplustv.

Он отметил, что в связи с этим городские власти теперь думают о том, как «провести» ВСД через Неву. Это можно сделать за счет низководного моста с разводным пролетом или тоннеля. У второго варианта больше плюсов. Из-за него не придется демонтировать здания, а также будет обеспечена круглосуточная транспортная связь. Кроме того, тоннель не изуродует исторические панорамы Северной столицы. Однако он будет в 1,5 раза дороже моста. Настолько же больше будет и цена вопроса по эксплуатации объекта.