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09 Август, 2018


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В Петербурге велосипедисты «подвинут» маршрут трамвая

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в: Новости
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Трамвай №3 на час изменит маршрут в центре Петербурга

Фото: pixabay.com

В ближайшую субботу, 11 августа, трамвай №3, который курсирует по центру Санкт-Петербурга, изменит свой маршрут на один час.

Маршрут общественному транспорту придется изменить из-за велопробега, который пройдет по Троицкому мосту. Само мероприятие начнется в 11:00.

Трамвай №3 в течение часа будет ходить от конечной станции «Площадь Репина» до Инженерной улицы, а затем отправится по Инженерной, до улицы Белинского, Литейному мосту и проспекту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту и Гренадерской улице.

Потом трамвай вывернет на Большой Сампсониевский проспекту, улицу Смолячкова (обратно по Лесному проспекту) и доберется до конечной станции «Метро Выборгская».

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