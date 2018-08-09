Землю под новые очереди ЖК «Силы природы» в Мурино выставили на продажу

Третью, четвертую и пятую очереди ЖК «Силы природы» возвести, скорее всего, на удастся

Собственник арендуемой земли под строительство 3,4 и 5 очередей ЖК «Силы природы» от О2 Development в Мурино выставил наделы на продажу на сайте Domofond.ru. Речь идет о 23 га, владельцем которых является «Балтинвестбанк», сообщает NSP. Продать землю банк планирует за 1,46 млрд рублей.

В объявлении подчеркивается, что земли располагаются в районе интенсивной жилищной застройки, где в стадии реализации находится свыше 30 проектов. Кроме того, приводится параметры застройки. На пятнах можно возвести до 200 тысяч квадратов жилья. Высота застройки – до 12 этажей.

Как напоминает издание, О2 Development получил разрешение на строительство по всем очередям ЖК «Силы природы», но работы вел только по первым двум.

Ранее стало известно, что в середине июня на пустынную площадку скандального долгостроя «Сил природы» вошел новый неназываемый девелопер, от лица которого выступал известный переговорщик Анатолий Соболев (он же – совладелец компании-подрядчика СЕСК).

Новый девелопер заявил, что следующие очереди жилого комплекса будут с июля 2018 года продаваться под другим именем – ЖК «Ромашки».