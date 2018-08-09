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09 Август, 2018


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Львиный мост отреставрирую без демонтажа скульптур

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в: Новости
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Скульптуры останутся на Львином мосту во время ремонта

Фото: wikimedia.com

Пешеходный мост через канал Грибоедова в Петербурге ждет реставрация, но на время работ знаменитые фигуры львов не будут убирать с переправы, а просто спрячут их под специальными коробками, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Скульптурам хищников почти 200 лет. Они были выполнены в 1825 году по проекту архитектора Павла Соколова. Монументы решили не перевозить в мастерскую, а реставрировать прямо на мосту.

«Львы подвергаются актам вандализма. В основном их раскрашивают, делают на них какие-то надписи, соскабливают или пытаются унести детали. И поэтому мы вынуждены заняться их реставрацией», — рассказал директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 1999 и 2000 годах. На этот раз специалисты планируют закончить все работы за четыре месяца.

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