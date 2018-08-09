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09 Август, 2018


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В пятницу в Петербурге начнет работать новый трамвай

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в: Новости
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Петербуржцам 10 августа можно будет испытать «Метелицу»

Фото: vk.com/spbgupget

В пятницу, 10 августа, на дороги Северной столицы выходит новый трамвай, который получил наименование «Метелица». Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Свой первый рейс с пассажирами трамвай совершит по маршруту №58 – от проспекта Культуры до улицы Жени Егоровой.

Впервые трамвай «Метелица» был представлен на конференции в Берлине четыре года назад. За это время он успел пройти обкатку и тесты в Москве, Минске, Краснодаре и Самаре.

Сами низкопольные вагоны трамвая будут состоять из трех секции и вмещать до 200 пассажиров.

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