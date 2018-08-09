Власти Ленобласти рассказали, какой будет зарплата жителей 47 региона через 5 лет

В Ленобласти представили прогноз социально-экономического развития до 2024 года

К 2024 году зарплата жителей Ленобласти увеличится до 64,3 тысяч рублей. Такие данные включены в прогноз экономического развития 47 региона на 5 лет.

Как отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области, прогноз составлен в двух сценариях – базовом, предполагающем реализацию госполитики по поддержке модернизации и повышение эффективности расходования бюджетных средств, и целевом, который предполагает ускорение темпов роста экономики и улучшение демографической ситуации.

«И в том и в другом случае Ленинградская область сохранит стабильное социально-экономическое положение, укрепит свое лидирующее положение на Северо-Западе страны по большинству показателей», — уверены в 47 регионе.