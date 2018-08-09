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09 Август, 2018


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Для ЖК «Английская миля» построят школу и детсады

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в: Новости
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Glorax Development возведет социальные объекты в Красносельском районе

Градостроительный совет Петербурга согласовал компании Glorax Development архитектурный облик школы на территории жилого комплекса «Английская миля» в Красносельском районе. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Учреждение рассчитано на 550 мест, 200 из них будет предназначено для учащихся начальных классов. Общая площадь школы составит более 5, 5 тысяч «квадратов». В здании предусмотрено 22 учебных класса, спортивные залы, столовая, библиотека и актовый зал. На участке, выделенном под строительство школы, появятся спортивные площадки с футбольным полем.

Строительство объекта начнется в 3 квартале 2018 года. Помимо школы, в ЖК «Английской миле» предусмотрено возведение двух детских садов, один из них сейчас строится на территории 2 очереди жилого комплекса.

 

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