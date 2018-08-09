Смольный припугнул судами отказывающихся от капремонта жильцов

Суд Невского района может принять решение о принудительном выселении граждан, отказавшихся от капремонта

В скором времени суд Невского района может принять первое решение о принудительном переселении в маневренный фонд жильцов одного из аварийных домов. В здании собирались провести капремонт, однако граждане отказались освобождать помещения для проведения работ. Об этом рассказал глава Фонда капремонта Денис Шабуров. Он отметил, что весной граждане сослались на то, что их детям предстоит сдавать ЕГЭ. «Мы перенесли ремонт на июнь, но уже август, а они по-прежнему живут в аварийном здании, подвергая опасности собственные жизни», — пояснил он и добавил, что аналогичных примеров по городу достаточно.

В дальнейшем тех, кто будет отказываться от переезда для проведения капремонта, может ждать судьба жильцов дома в Невском районе.

В свою очередь, заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля напомнил об опасности проживания в аварийных домах.

«Возможно, такие граждане надеются получить новое жилье, — предположил чиновник, — но при статусе квартиры «непригодное для проживания, подлежащее капитальному ремонту» город не может предоставить новое жилья.

Алексей Бородуля подчеркнул, что после ремонта помещения сдаются жильцам с отделкой. «Мы делаем это без изысков. Но и линолеум настилаем, и потолки белим, и двери устанавливаем, и обои клеим. А главное ремонтируем аварийные конструкции», — пояснил он.