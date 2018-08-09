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09 Август, 2018


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Инженерные системы в домах петербуржцев начнут ремонтировать с 3-х годовой рассрочкой

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в: Новости
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В 56 домах инженерные коммуникации заменят в рассрочку

Фонд капремонта совместно с Жилищным комитетом приняли решение использовать 3-х годовую рассрочку при расчетах с подрядчиками за ремонт инженерных сетей в домах. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Алексей Бородуля. Как пояснил чиновник, Фонд капитального ремонта заключает договор с победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем и последующую оплату в течение 3 лет равными долями. При этом сумма договора не увеличивается. «Это не кредит, — пояснил чиновник, — мы просто платим постепенно». В прошлом году подобную систему провели с ремонтом лифтов. Эксперимент удался: 417 лифтов отремонтировали в рассрочку». По его мнению, раз подрядчики готовы ремонтировать в долг, значит, у них есть такая возможность. Оплата работ в рассрочку позволяет экономить средства и включать в краткосрочную программу дополнительные адреса и виды работ. Всего работы по замене инженерных коммуникаций с новым механизмом стартуют в этом году в 56 домах.

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