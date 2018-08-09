В Ленинградской области строителям воздали по заслугам

Ленинградская область стала лидером по вводу жилья, уступив лишь Московской области. В регионе за первую половину 2018 года 1,702 млн кв. метров жилой недвижимости введено в эксплуатацию. Немалый вклад вносят строители и в областной бюджет, который в этом году достигнет 12 млрд рублей. Лучшим накануне дали награды.

В Ленобласти традиционным местом для праздника строителей стало Рощино. В среду, 8 августа, здесь собрались те, кто строит и поддерживает строительный комплекс, производит стройматериалы и оборудование — одним словом те, для кого День строителя – это профессиональный праздник.

Не обошел своим вниманием строителей и глава региона Александр Дрозденко, что не удивительно, ведь в этом году областная казна должна получить 12 млрд рублей в виде налогов от застройщиков, что демонстрирует значительный рост за 6 лет, когда вклад строителей составлял всего один миллиард рублей. К тому же Ленобласть стала лидером по вводу жилья в России, уступив лишь Московской области.

По словам Александра Дрозденко, важно не только строительство жилья, но и создание новых рабочих мест, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Губернатор напомнил и о той поддержке, которую оказывает власть в сфере строительства соцобъектов. К примеру, Министерство строительства и ЖКХ РФ готово выделить на финансирование ряда объектов в новостройках порядка 850 млн рублей в этом году, а уже на следующий год запланирована сумма свыше 2 млрд рублей.

Текущий 2018 год характеризуется активной сдачей в эксплуатацию соцобъектов во Всеволожском районе, который является явным и пока бессменным лидером по новостройкам: шесть детсадов и две школы в Мурино, три детсада в Кудрово, один – в Сертолово. На приобретение в муниципальную собственность соцобъектов планируется направить свыше 1,645 млрд рублей.

В этот день не говорили о проблемах, которых немало у строительного комплекса Ленобласти. И не выполненные обещания застройщиков по социальным объектам, и обманутые дольщики, которые годами ждут своих квартир…

Впрочем, в праздники принято говорить о хорошем. Лучшие представители по итогам конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017» получили награды. В числе отмеченных как давно работающие на рынке и сохраняющие свою репутацию компании, так и те, за которыми числится немалый список нарушений, недоделок и жалоб. Например, группу компаний «УНИСТО Петросталь», к которой сегодня много вопросов у дольщиков, наградили «За эффективную поддержку переселения граждан из аварийного жилья».

Но справедливости ради стоит сказать, что все компании создают рабочие места, вносят свой вклад в казну региона в виде налогов. К примеру, компания «Сэтл Сити» признана «Лучшим налогоплательщиком среди застройщиков Ленинградской области». За благоустройство и создание комфортной среды отмечены «Ленстройтрест» и «Отделстрой», а объединение «Строительный трест» назвали компанией, достигшей наилучших показателей. Всего отмечено 15 компаний – «всем сестрам раздали по серьгам».

Сегодня, 9 августа, в Ледовом дворце городские строители будут также отмечать свой профессиональный праздник и получать награды. И не будут вспоминать о том, что в Санкт-Петербурге только официально в списке пострадавших дольщиков находится 1351 человек. Проблемы у города и области – общие, так как проблемные компании зачастую успевают отметиться в двух регионах. Кстати, общего между Петербургом и Ленобластью намного больше, чем представляют некоторые чиновники.

Елена Владимирова