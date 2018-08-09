Зеленое строительство в жилье: пока только маркетинг

В Петербурге начинает строиться второй жилой проект, получивший «зеленый» сертификат. То есть в нем применены новейшие энергоэффективные технологии, которые помогут жильцам сберегать ресурсы. По словам экспертов и девелоперов, спрос на «зеленый» продукт в России пока еще только формируется и связан с поколением миллениалов. Для них зеленые технологии станут важны в перспективе нескольких лет.

Перспективы петербургского рынка «зелёного» строительства обсудили накануне на конференции делового клуба MEETING! «Зеленые надежды и перспективы девелопмента». Встреча проходила в первом «зеленом» апарт-отеле Петербурга Docklands.Life. Модераторами выступили Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International Санкт-Петербург и Евгений Тесля, генеральный директор EST Group.

Карту эволюции «зеленых проектов» в России и в Петербурге представил Евгений Тесля, генеральный директор EST Group. «Наш Петербург я считаю довольно-таки «зеленый», у нас 26 зданий построены по концепции green development и имеют эко-сертификаты, из них 11 – это бизнес-центры», — рассказал Евгений Тесля. Он развенчал мнение, что низкая востребованность энергоэффективных технологий в строительстве связана с удорожанием проекта: по словам эксперта, стоимость увеличивается лишь на 1%. При этом, если говорить об экологичных бизнес-центрах, последующие энергозатраты снижаются на 25-45 %.

Анна Любимова, менеджер по формированию продукта Группы «Эталон» рассказала о том, как жилье отвечает на меняющиеся требования покупателей, а также представила кейс по использованию энергоэффективных технологий в проектировании и строительстве жилых комплексов Группы «Эталон»: «Спрос на «зеленое» жилье только формируется, но в сегментах бизнес-класса и элитного жилья девелоперы уже стараются учитывать запросы и ценности, связанные с экономией ресурсов, повышением качества и комфорта жизни. Стоит принимать во внимание и потребности миллениалов, которые к 2020 году составят более 1/3 населения мира и будут формировать спрос на жилье. В числе важных требований этого поколения: здоровая среда обитания, безопасные строительные материалы, рациональность. Все это уже заложено в «зеленые» стандарты строительства».

Анна Любимова рассказала о ЖК «Серебряный фонтан», первом московском экопроекте бизнес-класса, получившем платиновый сертификат GREEN ZOOM. В ЖК «Серебряный фонтан» применены прогрессивные инженерные решения. Общая площадь объекта 225 тыс. м2, более 30 % участка отдано под зеленые зоны. Собственная липовая аллея, которую Компания бережно сохраняет во время строительства объекта, станет предметом гордости жителей комплекса. Концепция «дворы без машин» позволит увеличить и освободить придомовую территорию и использовать ее для отдыха и прогулок жителей. Дополнительными плюсами станут отсутствие загазованности и безопасность двора.

Благодаря применению «зеленых» технологий в строительстве первой очереди ЖК «Серебряный фонтан» экономия на энергоресурсах составит 36%, на оплате электроэнергии 29%, на оплате тепловой энергии в год 45%.

В Петербурге компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») проводит сертификацию объекта бизнес-класса Botanica, который возводит на Аптекарском проспекте вблизи Ботанического сада.

Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development считает, что спрос на «зеленое» жильё и апарт-отели недооценен: «Практика продаж и работа нашего флагманского апарт-отеля Docklands.Life показала, что в поиске проектов, в которых применены передовые инженерные решения, натуральные, экологически-чистые отделочные материалы, находятся не только покупатели, но и арендаторы. Самая активная аудитория – это люди в возрасте 30+, которые заботятся не только о здоровье и комфорте для себя и своих близких, но и об окружающей среде». По словам Екатерины, строительство энергоэффективных зданий — осознанный стратегический шаг.

По словам Николая Пашкова, генерального директора Knight Frank СПб, Дома для индивидуального проживания, построенные по принципам green development, встречаются чаще, чем многоквартирные. «При принятии решения о приобретении квартиры, покупатель прежде всего ориентируется на локацию, цену предложения, планировочные решения, виды и транспортную доступность. Энергоэффективность проекта не входит в топ характеристик, которые наиболее важны для покупателя», — рассказал Николай Пашков. По его словам, энергоэффективные офисные здания гораздо привлекательнее для иностранных инвесторов и арендаторов. Ставки в энергоэффективных проектах и схожих по характеристикам бизнес-центрах находится примерно на одном уровне.

Участники конференции «Зеленые надежды и перспективы девелопмента» пришли к выводу, что ситуация, когда покупатели жилья и компании станут больше задумываться об эксплуатационных расходах, изменится, это лишь вопрос времени.