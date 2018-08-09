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09 Август, 2018


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По итогам трех лет с петербуржцев могут собрать на капремонт рекордные 5 млрд рублей

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в: Новости
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Фонд капремонт взыскал 400 млн рублей с неплательщиков взносов

Петербуржцы повысили платежную дисциплину по взносам на капремонт. По итогам трех горожане могут перечислить в Фонд капремонта более 5 млрд рублей. Об этом рассказал директор фонда Денис Шабуров. Это уже позволило профинансировать работы на 2,5 млрд рублей. Столько денег собрали с начала года.

Денис Шабуров особо подчеркнул, что при этом размер платы остался прежним и не повышался: 3-4 рубля с «квадрата» в зависимости от типа дома. По мнению главы фонда, это также позволило добиться почти 100% собираемости взносов.

Как сообщил заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля, за счет полученных средств была расширена программа капремонта на текущий год. В перечень в июле включили еще 148 видов работ. Кроме того, еще почти миллиард Фонд смогут получить за счет экономии на конкурсах(450 млн рублей) и взыскания долгов с неплательщиков за предыдущие годы (400 млн).

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