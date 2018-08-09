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09 Август, 2018


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Борис Ротенберг рассказал, что появится на его 43 га земли в Пулково

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в: Новости
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Известный миллиардер решил оставить Петербург без «Формулы 1»

АНО «Организация по развитию автоспорта «Северный морской путь «Автоспорт и Гонки», структура Борис Ротенберга, возведет на Пулковском шоссе многофункциональный автоспортивный центр. Его задачей будет подготовка новых спортсменов.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого бизесмена.

Напомним, о покупке АНО 43 га земли под Пулково стало известно накануне, 8 августа. Сумма сделки составила 149 млн рублей.

Борис Ротенберг известен свою страстью к автогонкам.

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