Движение в центре Петербурга изменится из-за карнавала

Речной карнавал изменит движение в центре Санкт-Петербурга

В субботу, 11 августа, в центре Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве.

По данным КРТИ, с 11:00 до 13:00 13 августа будет полностью заблокировано движение по набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста.

Движение транспорта также будут ограничивать вдоль Царицынского проезда и Марсового поля.

Ранее ГАТИ предупредила петербуржцев-водителей об ограничениях движения с 10 августа. Трудности ждут автомобилистов на Клочковом переулке, канале Грибоедова и проспекте Ударников.