жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

10 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Движение в центре Петербурга изменится из-за карнавала

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Речной карнавал изменит движение в центре Санкт-Петербурга

Фото: vk.com/riverkarnaval

В субботу, 11 августа, в центре Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве.

По данным КРТИ, с 11:00 до 13:00 13 августа будет полностью заблокировано движение по набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста.

Движение транспорта также будут ограничивать вдоль Царицынского проезда и Марсового поля.

Ранее ГАТИ предупредила петербуржцев-водителей об ограничениях движения с 10 августа. Трудности ждут автомобилистов на Клочковом переулке, канале Грибоедова и проспекте Ударников.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X