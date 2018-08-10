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жк днепропетровская 37 квартиры

10 Август, 2018


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Россиянам предложат выбрать лучшие планировочные решения для квартир

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в: Новости
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Минстрой и ДОМ. РФ запускает народное голосование по оптимальным планировкам жилья

Минстрой РФ, ДОМ. РФ и КБ Стрелка приняли решение провести открытые народное голосование по выбору оптимальных планировок жилья. Россияне смогут проголосовать по проектам, заявленным для участия в Открытом международном архитектурном конкурсе на разработку альтернативных планировочных решений стандартного жилья и жилой застройки. На конкурс было подано 695 проектов домов в 133 заявках из 37 стран, в том числе из России, Испании, Великобритании, Бразилии, США, Китая, Австралии.

Голосование стартует с пятницы, 10 августа, и продлится до 16 августа.

В конкурсной заявке каждый из участников мог предложить планировочные решения для квартир в среднем и увеличенном размерах в соответствии с типологией жилого помещения: квартира-студия — 25 и 30 кв. м, квартира с 1 спальней — 45 и 50 кв. м, а также 65 и 70 кв. м, квартира с 2 спальнями — 85 и 90 кв. м, квартира с тремя спальнями — 105 и 110 кв. м. Для размещения квартир было предложено четыре типа зданий: малоквартирный жилой дом, секционный дом, галерейный дом, многоэтажная башня.

После завершения народного голосования начнется этап работы международного жюри.

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