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10 Август, 2018


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На севере КАД может появиться новая развязка

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в: Новости
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Новую развязку на КАД могут построить по федеральной концессии

Руководство «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» обратилось в Смольный с предложением рассмотреть возможность строительства транспортной развязки в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Как рассказал генеральный директор ООО «СЗЭРК» Дмитрий Яковенко, его компания уже подала заявку в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» на получение технических условий для проектирования и строительства объекта второй очереди многофункционального центра «Евроград» в Буграх и съездов.

Реализовать проект строительства новой развязки хотят по схеме федеральной концессии. Однако пока не понятно, кто выступит заказчиком объекта.

 

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