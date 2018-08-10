На севере КАД может появиться новая развязка

Новую развязку на КАД могут построить по федеральной концессии

Руководство «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» обратилось в Смольный с предложением рассмотреть возможность строительства транспортной развязки в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Как рассказал генеральный директор ООО «СЗЭРК» Дмитрий Яковенко, его компания уже подала заявку в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» на получение технических условий для проектирования и строительства объекта второй очереди многофункционального центра «Евроград» в Буграх и съездов.

Реализовать проект строительства новой развязки хотят по схеме федеральной концессии. Однако пока не понятно, кто выступит заказчиком объекта.