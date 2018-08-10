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10 Август, 2018


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На всех станциях метро Петербурга искали бомбу

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в: Новости
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Петербургская полиция проверила очередной звонок о «заминировании» метро

Фото: википедия

Днем в четверг, 9 августа, все 69 станций метрополитена Санкт-Петербурга пришлось проверить на наличие взрывного устройства.

Как пишет «Мойка78», в полицию позвонил петербуржец, который заявил, что несколько часов назад он выпивал в доме по улице Руднева с неким мигрантом по имени Назим.

Иностранец рассказал собутыльнику, что через 3 часа в городском метро сработает взрывное устройство.

Проверка никаких опасных предметов не зафиксировала, обошлось без эвакуации пассажиров. Теперь полиция разыскивает таинственного Назима.

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