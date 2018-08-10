Еще одно граффити пропало с петербургских улиц

В Северной столице больше нет рисунка оранжевых ленивцев

В Приморском районе Санкт-Петербурга коммунальные службы закрасили граффити с ленивцами, которое сделал местный художник Константин Брилевский.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на очевидцев. Агентство напоминает, что несколько дней назад Брилевский был задержан полицией во время создания граффити.

Выяснилось, что трансформаторная будка у станции метро «Приморская» принадлежит Западному скоростному диаметру и рисовать на ней без разрешения нельзя. Тогда художник получил штраф в 3 тысячи рублей.

После этого Брилевский пообещал согласовать граффити с оранжевыми ленивцами с руководством ЗСД, но рисунок все равно пропал.

Напомним, ранее в Петербурге были уничтожены граффити с лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым и представителем группы «Кино» Виктором Цоем.