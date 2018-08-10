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10 Август, 2018


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Застройщика территории на Смоленке попросили проверить ФАС

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в: Новости
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Защитник парка на Васильевском острове обратились в ФАС с просьбой о проверке застройщика

Фото: vk.com/parksmolenka

Глава партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Марина Шишкина прислушалась к просьбам жителей Васильевского острова, которые попросили проверить законностью присвоения ООО «Новые территории девелопмент» статуса стратегического инвестора.

Реку Смоленку он планирует застроить отелями, а петербуржцы ждали парк. С соответствующим обращением Шишкина вышла на руководителя петербургского ФАС Вадима Владимирова, пишет издание «ЗакС».

Жители острова подчеркивают, что отелей возле реки хватает, а вот парка как не было, так и нет. В конце июня 2018 года они в очередной раз отправились со своими аргументами на слушания по поправкам в Генплан Петербурга. В районной администрации сказали, что «делают все возможное», но Госстройнадзор все равно разрешил застроить Смоленку гостиницами.

Если ФАС выявит, что статус ООО «Новые территории девелопмент» был присвоен незаконно, то постройку должны отменить. Аналогичные обращения Шишкина послала губернатору Георгий Полтавченко и горпрокурору Сергею Литвиненко.

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