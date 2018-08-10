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10 Август, 2018


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Одного из старейших дорожных подрядчиков Петербурга хотят обанкротить

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в: Новости
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АО «Буер» рискует стать банкротом из-за долга в 19,8 млн рублей

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о банкротстве одного из крупнейших и старейших дорожных подрядчиков Петербурга АО «Буер». Дата рассмотрения пока не назначена.

Как сообщает ДП, истцов выступила компания «Новапорт». Еще в июне прошлого года компания уже обращалась в арбитраж по поводу АО «Буер». А в феврале суд постановил взыскать с подрядчика 24,4 млн рублей, 19,8 млн из них — это основной долг, а 4,6 млн рублей — это сумма неустойки.

В апреле 2018 года в офисе АО « Буер» на Новолитовской улице уже работали представители правоохранительных органов. Оперативные работы проводились в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Тогда называлась сумма в 80 млн рублей.

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