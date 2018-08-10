МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

В субботу жителей Петербурга ждут порывы до 17 метров в секунду

Представители петербургского МЧС обратились к горожанам и гостям Северной столицы с предупреждением об усилении ветра. Спасатели ссылаются на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптиков, в субботу, 11 августа, в городе на Неве усилится юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

Петербуржцев просят закрыть окна, поставить автомобили в гараж и не находиться вблизи шатких конструкций.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»», — добавили в МЧС.

Напомним, ранее синоптики пообещали петербуржцам дождливые выходные. В субботу и воскресенье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.