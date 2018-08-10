Улицы Петергофа избавят от туристических автобусов

В Петергофе появятся знаки, запрещающие парку туристических автобусовЖители Петергофа все чаще сталкиваются с засильем припаркованных автобусов на городских улицах. Сначала проблемы начались на Собственном проспекте, где в скором времени появились запрещающие парковку знаки. Тогда водители постепенно «оккупировали» и другие улицы, сообщает пресс-служба Петродворцового района.

Теперь запрещающие знаки появятся Озерковой улице, Эрлеровском бульваре, улице Аврова, Разводной улице, Блан-Менильской улице. Это произойдет поэтапно до конца 2017 года.

Со временем запретят стоянку и на Мастеровом переулке, бульваре Разведчика.