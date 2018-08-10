жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

10 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Улицы Петергофа избавят от туристических автобусов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Петергофе появятся знаки, запрещающие парку туристических автобусовЖители Петергофа все чаще сталкиваются с засильем припаркованных автобусов на городских улицах. Сначала проблемы начались на Собственном проспекте, где в скором времени появились запрещающие парковку знаки. Тогда водители постепенно «оккупировали» и другие улицы, сообщает пресс-служба Петродворцового района.

Теперь запрещающие знаки появятся Озерковой улице, Эрлеровском бульваре, улице Аврова, Разводной улице, Блан-Менильской улице. Это произойдет поэтапно до конца 2017 года.

Со временем запретят стоянку и на Мастеровом переулке, бульваре Разведчика.

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X