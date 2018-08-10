Стало известно, когда руководство Пулковской обсерватории согласовало «Планетоград»

В обсерватории сочли, что негативное воздействие от проекта на деятельность заведения отсутствует

Депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от вице-губернатора Александра Говорунова по поводу проекта строительства ЖК «Планетоград» от Setl Сity около Пулковской обсерватории. Об этом народный избранник написал в социальных сетях.

Из ответа Александра Говорунова следует, что Главная астрономическая обсерватория РАН одобрила проект еще 11 апреля. В ответе чиновник ссылается на мнение ученых, которые сочли, что «негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует», и «не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН».

Напомним, свой запрос по поводу ЖК «Планетоград» Борис Вишневский отправил губернатору Георгию Полтавченко еще в июле. В частности, народный избранник посчитал, что Госстройнадзор не имел право повторно выдавать разрешения на строительство комплекса. Эти документы Борис Вишневский предлагал отозвать.

«Отдельно отмечу, что планируемый на этой территории жилой комплекс «Планетоград» находится вблизи Пулковской астрономической обсерватории, и его строительство самым пагубным образом скажется на работе обсерватории и качестве научных исследований. Я считаю преступлением, если в итоге от одной из лучших в мире обсерваторий останутся только названия жилых комплексов поблизости», — утверждал Борис Вишневский.

На сторону защитников обсерватории ранее встал Городской суд Петербурга. Он признал незаконным постановление правительства Северной столицы от 2014 года об утверждении ППТ для компании Setl Сity по проекту комплекса. Тогда же были отозваны разрешения на строительство жилья в рамках первой очереди комплекса. Однако в конце мая по данному вопросу появилась позиция Верховного суда. Он признал, что Смольный имел право утверждать ППТ. Решение судий вступило в силу со дня его принятия. После чего Setl Сity и обратилась 24 мая в Госстройнадзор с просьбой повторно выдать разрешения для первой очереди. Это произошло 5 июня этого года. А 13 июня была опубликована мотивировочная часть решения суда Верховного суда. Так, в документе пояснялось, что суд первой инстанции необоснованно сделал вывод об отсутствии согласования ППТ с Пулковской обсерваторией, не приняв во внимание тот факт, что ППТ неоднократно одобрялся Пулковской обсерваторией. Кроме того, имелось и необходимой согласование с Минкультом.