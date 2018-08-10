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10 Август, 2018


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Метрополитену предлагают сделать проезд в метро бесплатным: в экстренных случаях

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в: Новости
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Депутат ЗакСа придумал, как реагировать на «восстание машин»

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев направил главе петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину и в комитет по транспорту Смольного обращение, в котором просит отреагировать на «восстание машин», произошедшее накануне в подземке. Там в час пик закрылись кассы из-за сбоя в компьютерной системе. Как посчитал народный избранник, из-за этого могли пострадать люди в давке и толпе. В связи с этим Алексей Цивилев предложил в подобных экстренных случаях сделать проезд беплатным или наладить систему автономной покупки билетов.

«Жители и гости Северной столицы должны быть уверены в надежности подземного вида транспорта!», — уверен депутат.

 

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