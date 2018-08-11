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11 Август, 2018


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Из Петербурга в Милан и Лондон можно будет улететь прямым рейсом

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в: Новости
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В Пулково открываются новые прямые рейсы по европейским направлениям

Фото: википедия

В октябре в петербургском аэропорту Пулково появятся новые прямые авиарейсы. Жители Петербурга смогут улететь в Стамбул, Лондон и Милан.

Из Северной столицы в Милан можно будет улететь с 11 октября 2018 года трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В Лондон – с 12 октября по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В Стамбул – с 28 октября ежедневно.

Как уточняет «78», все полеты будут выполняться на Boeing 737-800.

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