Очевидцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади

Кто-то разбросал мусор на Дворцовой площади в Петербурге

Утром 11 августа в самом центре Петербурга местные жители нашли кучу мусора, несколько мешков с бытовыми отходами оказались на дороге возле Дворцовой площади. Очевидцы незамедлительно опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях.

Пользователи, комментируя публикацию, предположили, что пакеты с отходами потерял проезжавший мимо мусоровоз.

Кто-то считает, что у дворника был слишком плохой день, но все юзеры возмущены захламленностью всем известной петербургской площадки.