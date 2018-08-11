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11 Август, 2018


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Очевидцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади

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в: Новости
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Кто-то разбросал мусор на Дворцовой площади в Петербурге

Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 августа в самом центре Петербурга местные жители нашли кучу мусора, несколько мешков с бытовыми отходами оказались на дороге возле Дворцовой площади. Очевидцы незамедлительно опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях.

Пользователи, комментируя публикацию, предположили, что пакеты с отходами потерял проезжавший мимо мусоровоз.

Кто-то считает, что у дворника был слишком плохой день, но все юзеры возмущены захламленностью всем известной петербургской площадки.

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