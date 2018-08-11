На развязке КАД с Парашютной перекроют съезд

Автомобилистов ждут новые ограничения в ночь на воскресенье

В Петербурге съезд с внутреннего кольца КАД на Комендантский проспект полностью заблокируют в ночь на воскресенье, 12 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 01:00 до 03:00 будут закрыты въезды на внутреннее и внешнее кольцо КАД. На указанном участке будут демонтировать опору, которую ранее повредили в ДТП.

На мосту Кораблестроителей тоже начинается ремонт, он продлится полтора месяца. Тут водителей ждут новые ограничения движения.