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11 Август, 2018


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На развязке КАД с Парашютной перекроют съезд

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в: Новости
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Автомобилистов ждут новые ограничения в ночь на воскресенье

Фото: pixabay.com

В Петербурге съезд с внутреннего кольца КАД на Комендантский проспект полностью заблокируют в ночь на воскресенье, 12 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 01:00 до 03:00 будут закрыты въезды на внутреннее и внешнее кольцо КАД. На указанном участке будут демонтировать опору, которую ранее повредили в ДТП.

На мосту Кораблестроителей тоже начинается ремонт, он продлится полтора месяца. Тут водителей ждут новые ограничения движения.

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