На Выборгской набережной решили запретить разворот

На Выборгской набережной больше не будет разворота у Кантемировского моста

Представители Дирекции по организации дорожного движения Петербурге сообщили о введении запрета на разворот по Выборгской набережной у Кантемировского моста.

Новое правило для петербуржцев-водителей вступает в силу 13 августа в 00:00.

Автомобилистам предложили альтернативный вариант: Выборгская набережная – Гренадерский мост – Аптекарская набережная – Кантемировский мост.

Ранее сообщалось, что на развязке КАД с Парашютной улицей перекроют съезд.