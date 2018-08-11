В Петербурге возведут пятиметровый маяк для детей

Северная столица готовится в фестивалю «Архдача» в «Порту Севкабель»

С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Архдача», одним из главных событий которого станет строительство пятиметрового маяка со смотровой площадкой для детей.

Об этом рассказали представители креативного пространства «Порт Севкабель», которые и стали организаторами фестиваля.

Строить маяк будут сотрудники независимой студии архитектуры и искусств. Помогать в проекта смогут и дети от 6 лет, а также их родители.

В 2018 году специалисты не смогли найти спонсоров для строительства маяка. Поэтому был организован добровольный сбор средств, которые можно перевести на проект. Всего на маяк уйдет чуть более 138 тысяч рублей.