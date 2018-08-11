Мертвых уток вновь нашли в реке Новая

В петербургском водоеме продолжают гибнуть птицы

В социальных сетях вновь появилась информация о гибели уток в реке Новая. Житель микрорайона Ульянка, который опубликовал запись с места событий, добавил, что возле «мертвой утки умирал голубь».

Петербуржцы утверждают, что массовая гибель уток и других птиц начала около двух месяцев назад. Районный власти рекомендовали жителям не плавать, да и вообще не приближаться к реке.

В настоящий момент загрязнение реки Новой продолжают проверять специалисты-экологи.

Напомним, в реку Новая сточные воды сливает аэропорт «Пулково». Специалисты Росприроднадзора уже обратились с требованием прекратить сброс опасных реагентов в водоем.