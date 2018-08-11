В Петербурге появится 70-метровое граффити

Петербуржцам предложили поучаствовать в создании граффити по «Евгению Онегину»

В Невском районе Санкт-Петербурга в скором времени появится самое длинное в городе граффити. Стену будут украшать рисунками по мотивам бессмертного произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Разрисовать стену в жилом комплексе «Приневский» может любой желающий. Вместе с «начинающими» художниками будут работать и профессионалы. Осваивать технику граффити петербуржцев будут учить представители арт-группы «Явь».

Рисунок станет самым большим в Петербурге, его дли 70 метров. В компании считают, что подобное граффити придаст району неповторимый облик, пишет «78».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе закрасили очередной граффити. Петербуржцев оставили без рисунка оранжевых ленивцев.