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11 Август, 2018


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Дожди и ветер ждут петербуржцев в воскресенье

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в: Новости
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Неделя в Петербурге закончится сильным ветром и осадками

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 12 августа, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода и осадки. Об этом рассказали представители городского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, ветер будет дуть с юга-запада, запада со скоростью до 9 метров в секунду. Местами порывы до 10-12 метров в секунду.

Воздух днем прогреется до +19 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев о шквальном ветре, который подует в субботу, 11 августа. Порывы будут достигать до 17 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными и острожными.

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