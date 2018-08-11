В понедельник Петербург ждут новые ограничения движения

Новые ограничения движения вступают в силу с 13 августа

В Санкт-Петербурге с понедельника, 13 августа, вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом рассказали в ГАТИ.

До 17 августа и с 20 по 24 августа будет ограничено движение по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Ново-Адмиралтейского канала.

До 27 августа ограничивается движение по Лермонтовскому проспекту от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской улицу.

Проблемы у водителей также возникнут на Лиговском проспекте от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы.

Следует напомнить, что до 25 сентября будет ограничено движение по мосту Кораблестроителей.