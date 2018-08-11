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11 Август, 2018


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Петербуржцы помогли установить фигуру огромного Сома в Калининграде

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в: Новости
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Строители из Петербурга поучаствовали в создании новой скульптуры в Калининграде

Фото: klgd.ru

Перед Днем строителя в Калининграде у Высокого моста появилась скульптура гигантского Сома. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что огромная рыба была найдена на дне реки Преголя сотрудниками компании из Северной столицы, которая выступала генеральным подрядчиком строительства моста к ЧМ-2018.

Сперва сома приняли за большую трубу, водолазы не могли поверить, что рыба бывает таким размеров, но затем морскому «чудовищу» предложили установить памятник.

Скульптуру создал Андрей Шевцов. Проект делался на основе идей, предложенный детьми в конкурсе «Городская легенда. На Фонтанке – Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом».

Скульптура – это двухметровый сом, лежащий на камне. На одном из его габаритных усов висит ключ, а хвостом рыбина окутывает дом смотрителя Высокого моста.

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