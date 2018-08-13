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13 Август, 2018


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Власти Петербурга подумают над проведением Олимпийских игр

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в: Новости
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Летние Олимпийские игры могут пройти в Санкт-Петербурге

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задумались над проведением в городе летних Олимпийских игр. Год состязаний не уточняется, да и решения о подаче заявки пока официально не принято, сообщает РИА Новости.

«Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока ещё нет», — цитирует свой источник во властных структурах агентство.

Также следует добавить, что в июле 2018 года президент России Владимир Путин отметил, что отечественные города готовы к проведению Олимпиады, но пока власти РФ не подавали заявки на игры.

Напомним, летние Олимпийские игры состоялись в России в 1980 году, тогда состязания принимала Москва. В 2014 году страна приняла зимнюю Олимпиаду, игры прошли в Сочи.

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