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13 Август, 2018


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СМИ: Смольный реанимировал проект строительства нового зоопарка

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в: Новости
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Новый зоопарк могут разместить на участке площадью более 90 га на Ржевке

фото: vk.com/spbzoopark

ГБУ «Управление инвестиций», курируемое комитетом имущественных отношений Смольного, подготовило и представило поправки в Геплан, касающиеся изменения функционального назначения участка площадью 90 га в Ржевском лесопарке в Красногвардейском районе. Корректировки потребовались для реализации казалось бы давно «похороненного» проекта строительства нового зоопарка, сообщает ДП.

В частности, по данным издания, речь идет о 3-х пятнах, ограниченных Рябовским шоссе, Сосновским проспектом и рекой Лапка.

Сейчас наделы отнесены к категории рекреационных зон, где любое строительство категорически запрещено.

«Комитетом по инвестициям Петербурга рассматривается вопрос о возможности реализации на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга нового зоопарка в границах Ржевского лесопарка», — цитирует ДП ответ из КИО.

Впрочем, по предложению ведомства еще необходимо провести общественные слушания.

Отметим, что разговоры о необходимости строительства нового зоопарка велись в Петербурге с девяностых годов прошлого века. Тогда руководство Ленинградского зоопарка и Бюро Генплан сочли оптимальной площадку около Юнтоловского заказника. К обсуждению планов вернулись в «нулевых». Против строительства в Юнтоловском заказнике категорически возражали защитники животных и градостроительная общественность. В 2010 году для разработки концепции создания зоопарка даже объявили международный конкурс. Победителями в конкурсе стали французские компании Beckmann–N’Thepe Architects и TN+ Landscape designers. Однако в итоге «Интарсии» пришлось капитально переделывать проект. С тех пор назывались самые различные локации: от Удельного парка вплоть до Кронштадте. Но все они не устраивали губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. От Юнтоловского заказника (хотя будущая станция метро там по соседству получила название «Зоопарк») в итоге окончательно отказались. Последними локациями для размещения объекта были следующие: территория площадью 600 га на Ржевке, в районе КАД и по соседству с Ленобластью, участок площадью 125 га в Курортном районе на развязке трассы «Скандинавия» с ЗСД и надел в Юкках площадью 500 га.

КИО настаивал на Ржевке еще тогда. При этом осенью 2014 года глава ведомства Ирина Бабюк заявляла, что концепция будет готова «буквально через несколько месяцев». При этом в комитете были и в курсе протестов жителей Ржевки против размещения зоопарка.

Последний о новом зоопарке вспоминали в 2016 году.

Ранее объем инвестиций в реализацию проекта оценивался по- разному: от 11 млрд до 20 млрд рублей.

 

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