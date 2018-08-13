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13 Август, 2018


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В ЗакС внесен законопроект о льготах по взносам на капремонт для пожилых

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в: Новости
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Проживающие с неработающими инвалидами пенсионеры получат компенсации по плате на капремонт

«Единороссы» внесли на рассмотрение городского собрания законопроект, который вводит значительные послабления по взносам на капремонт для пенсионеров, вместе с которыми проживают инвалиды I и II групп. Подготовка документа стала возможна после соответствующих корректировок федерального законодательства.

Изменения предполагается внести в петербургский Социальный кодекс. Так, в частности, денежную компенсацию по взносам на капремонт предоставят собственникам жилых помещений старше 70 лет, вместе с которыми проживают неработающие инвалиды I и II групп. Ранее этой мерой социальной поддержки пользовались пожилые одинокие петербуржцы или семьи, в которых все были неработающими пенсионерами.

Законопроект ЗакС рассмотрит уже в начале осени.

 

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